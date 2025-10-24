Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Rusia Vladimir Putin secara rasmi menolak sekatan terbaru yang dikenakan oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah, dengan menyifatkannya sebagai "percubaan jelas untuk memaksa Rusia membuat keputusan mengikut kehendak pihak Barat." Dalam kenyataan tegas dari Moscow, pemimpin Rusia itu menegaskan bahawa "tidak ada bangsa yang bermaruah akan membuat keputusan di bawah tekanan."

Prinsip Kedaulatan Negara Diutamakan

Putin menekankan bahawa Rusia sebagai sebuah negara berdaulat tidak akan sekali-kali tunduk kepada sebarang bentuk tekanan luar. "Kami akan terus melindungi kepentingan nasional dan membuat keputusan berdasarkan keadaan serta keperluan rakyat Rusia, bukan berdasarkan desakan kuasa asing," tegasnya dalam satu sidang media khas.

Latar Belakang Eskalasi Ketegangan

Sekatan terbaru ini datang dalam konteks peningkatan ketegangan antara Rusia dengan blok Barat berhubung beberapa isu antarabangsa. Penganalisis politik melihatnya sebagai bagian dari perang ekonomi yang semakin meningkat, dengan kedua belah pihak menggunakan pelbagai alat ekonomi dan diplomatik untuk mempertahankan pengaruh mereka.

Respons Strategik Rusia Dijangka

Moscow dilaporkan sedang menyiapkan beberapa langkah balasan yang komprehensif. Sumber kerajaan menyebutkan bahawa Rusia akan memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan-rakan strategik dalam blok BRICS, selain mengukuhkan sistem kewangan alternatif yang bebas dari pengaruh Barat.

Kesan Terhadap Landskap Geopolitik

Pakar hubungan antarabangsa memberi amaran bahawa konfrontasi ini boleh membawa kesan jangka panjang terhadap kestabilan global. Ketegangan yang berterusan antara kuasa-kuasa besar ini berpotensi mencetuskan realignment dalam hubungan antarabangsa dan menyukarkan penyelesaian isu-isu global yang memerlukan kerjasama semua pihak.

Dunia Menyaksikan Perkembangan

Masyarakat antarabangsa terus memantau perkembangan ini dengan teliti, terutamanya dalam menilai kesan jangka panjang terhadap ekonomi global dan keselamatan antarabangsa. Kedua-dua blok kini dilihat sedang menyusun strategi untuk menghadapi kemungkinan senario konfrontasi yang berterusan.