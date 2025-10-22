Video | Peluru Berpandu 'Paveh' Iran, Ular Berbisa 1,650km Yang Menyerang Dari Arah Belakang

News ID: 1741740

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Gambar-gambar terbaru peluru berpandu kruis Paveh Iran mendedahkan ancaman baru yang hebat. Dengan jarak diumumkan 1,650 km dan dilaporkan mampu menerbangi laluan kompleks, malah menyerang sasaran dari arah bertentangan, peluru berpandu ini memperkenalkan dinamik baharu yang mencabar untuk pertahanan udara serantau. Bergerak pada 700-900 km/j, reka bentuknya mencadangkan ia boleh disesuaikan untuk pelancaran udara dari pesawat pejuang seperti Su-22, sekaligus mengembangkan potensi penggunaan dan pilihan serangannya.