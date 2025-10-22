Video | Hospital Kanser Gaza Musnah, Dari Pusat Rawatan Ke Pangkalan Tentera Israel

News ID: 1741712

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Semasa genosid Israel di Gaza, Hospital Persahabatan Turki, satu-satunya fasiliti di Genting Gaza yang menyediakan rawatan kemoterapi untuk pesakit kanser, telah diubah menjadi pangkalan tentera oleh angkatan tentera Israel. Hospital tersebut masih tidak beroperasi sehingga kini akibat kerosakan teruk yang dialami semasa serangan, menyebabkan pesakit tidak dapat menerima rawatan kanser yang optimum.