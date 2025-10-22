Malaysia Buktikan Keamanan, Keharmonian Semasa Sidang Kemuncak ASEAN

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mohd Khalid Ismail hari ini menyeru kerjasama rakyat Malaysia bagi memastikan kelancaran dan keselamatan Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang akan berlangsung hujung minggu ini.

Dalam kenyataan media, beliau menegaskan, "Tunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia adalah negara yang aman, berdaulat dan matang dalam menguruskan acara antarabangsa berskala besar."

Sidang kemuncak berprofil tinggi itu yang akan dihadiri pemimpin Asia Tenggara dan delegasi antarabangsa akan berlangsung dari 24 hingga 26 Oktober, bersempena dengan beberapa sidang kemuncak berkaitan.

Mohd Khalid berkata polis telah melaksanakan langkah proaktif termasuk pengumpulan risikan, pemantauan berterusan dan penempatan pasukan khas di lokasi strategik sepanjang tempoh sidang kemuncak.

Beliau mengingatkan orang awam agar mematuhi undang-undang, bertanggungjawab dan menghormati sepanjang sidang kemuncak, serta mengelak daripada menyebar maklumat palsu atau terlibat dalam sebarang tindakan yang boleh mengancam ketenteraman awam.

Orang awam juga dinasihatkan merancang perjalanan awal dan bekerjasama dengan pihak polis, terutamanya di sekitar pusat bandaraya Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan lain yang akan dilaksanakan penutupan jalan dan kawalan trafik.

Kehadiran polis akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan delegasi dan orang awam, dan orang ramai digalakkan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan dengan segera.

Sidang kemuncak yang dianjurkan Malaysia selaku Pengerusi ASEAN tahun ini berlangsung dalam keadaan terdapat bantaran yang dirancang oleh pengkritik Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump yang dijangka menghadiri mesyuarat tersebut.

"Kesedaran dan kewaspadaan awam adalah kunci kepada keselamatan negara. Bersama-sama, marilah kita menjayakan Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 melalui perpaduan, semangat patriotik dan penghormatan kepada undang-undang," tambah beliau.