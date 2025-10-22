  1. Home
Video | Bekas Penasihat Trump: Witkoff Akui CIA Bohong Kepadanya Tiga Kali Sehari

22 Oktober 2025 - 18:51
News ID: 1741736
Bekas penasihat Trump mendedahkan bahawa CIA didakwa berbohong kepada pihak pentadbiran tiga kali sehari mengenai rundingan dengan Hamas, yang kononnya merupakan naratif Mossad. Beliau menegaskan bahawa maklumat tentang ancaman nuklear Iran telah dibesar-besarkan — sebenarnya Iran memerlukan dua tahun lagi — dan tuduhan "kecemasan" hanya dicipta untuk menggagalkan rundingan damai di Oman, didakwa atas kawalan Mossad ke atas CIA.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA):  Steve Bannon, mengulas kenyataan Witkoff mengenai rundingan di Sharm el-Sheikh: "Sekarang anda mendengarnya terus dari mulut mereka sendiri, bahawa CIA berbohong."

Menurutnya, "Witkoff menerima laporan dari CIA tiga kali sehari, dan mereka membohonginya dengan mengatakan Hamas tidak mahu mencapai sebarang perjanjian. Itu adalah naratif Mossad, naratif Netanyahu."

"Mereka menyampaikan banyak pembohongan kepada Trump berkenaan perang 12 hari, sehingga akhirnya 'Times of Israel' menerbitkan minit mesyuarat kabinet perang Netanyahu. Iran sebenarnya masih memerlukan dua tahun lagi untuk mencapai sasaran tersebut, bukan dua hari, bukan dua minggu, tapi dua tahun dan sebahagian daripada ini diakui sendiri oleh Netanyahu dalam wawancaranya dengan Bret Baier. Dia berkata, 'Ya, mungkin enam bulan, sembilan bulan, atau setahun.'

Bannon kemudian mengakhiri dengan berkata, "Sebenarnya, tidak wujud langsung sebarang keadaan kecemasan. Satu-satunya 'kecemasan' ialah untuk membunuh para perunding, agar Witkoff tidak dapat mengadakan pertemuan pada hari Ahad itu di Muscat, Oman. Mengapa? Kerana Mossad mengawal CIA."

