Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu wawancara yang mendedahkan, Kolonel Bersara AS Doug Macgregor mendedahkan bahawa Amerika Syarikat telah menjadi sebuah negara yang tidak boleh didekati, di mana hubungan diplomatik normal adalah mustahil kerana Washington hanya menghormati dan memahami bahasa kekuatan. Beliau menyatakan bahawa di bawah pentadbiran Trump, sifat semula jadi untuk memaksa kehendak telah menjadi semakin jelas, sementara kuasa seperti Iran, Rusia, dan China semakin kukuh dengan mempelajari bahawa kekuatan sahaja yang dihargai oleh Amerika - satu keadaan yang beliau gambarkan sebagai bencana besar bagi rakyat Amerika sendiri.