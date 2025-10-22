Serangan Siber Iran terhadap Menteri Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam laporan eksklusif yang membimbangkan untuk i24NEWS, wartawan tentera Yinon Shalom Yataḥ mendedahkan serangan siber besar-besaran dari Iran yang berjaya menyerang telefon bimbit peribadi menteri Israel berpangkat tinggi.

Yataḥ mengesahkan pencerobohan tersebut dengan menyatakan, "Kami menerima laporan mengejutkan mengenai serangan siber besar-besaran dari Iran terhadap menteri Israel. Saya boleh mengesahkan bahawa beberapa telefon bimbit milik pegawai kanan kerajaan telah berjaya digodam."

Ketika ditanya butiran lanjut mengenai sasaran khusus, Yataḥ mengenal pasti dua figura utama. "Salah satu sasaran utama ialah Yisrael Katz, Menteri Pertahanan Israel. Telefon peribadinya berjaya digodam oleh pihak Iran. Yang lebih mengejutkan ialah, dia tanpa sedar sempat menjawab panggilan video daripada penggodam!" Butiran ini menunjukkan operasi kejuruteraan sosial yang sangat canggih yang memintas kesedaran keselamatan menteri tersebut. Sasaran kedua yang disahkan ialah Menteri Meirav Golan, di mana "aktiviti siber yang sangat mencurigakan" turut dikesan pada telefonnya.

Pencerobohan ini telah mencetuskan tindak balas segera dan menyeluruh daripada agensi keselamatan dalaman Israel. "Shin Bet (Shabak) sedang menjalankan siasatan menyeluruh," lapor Yataḥ. "Mereka cuba menilai jumlah data sensitif yang mungkin telah bocor dan cara untuk mencegah serangan lanjut."

Penganalisis keselamatan dilaporkan mengulas mengenai keseriusan insiden ini. Seorang pakar yang dipetik oleh media Israel dengan permintaan tidak dinamakan menyatakan, "Kejayaan menggodam peranti komunikasi utama Menteri Pertahanan bukan sekadar satu perkara yang memalukan; ia adalah kegagalan keselamatan negara yang kritikal. Ia mendedahkan kelemahan mendalam dalam protokol digital yang melindungi tahap tertinggi kerajaan kami."

Kejadian ini menekankan kelemahan serius dalam infrastruktur keselamatan digital kerajaan Israel. Sementara pihak berkuasa berusaha menangani kerosakan dan memperkukuh sistem mereka, pencerobohan ini menandakan eskalasi penting dalam perang siber senyap antara Iran dan Israel, membuktikan bahawa figura politik berprofil tinggi kini menjadi sasaran langsung.