Yayasan Hind Rajab Mohon Waran Tangkap ICC Ke Atas 24 Pegawai Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Yayasan Hind Rajab telah secara rasmi mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap 24 orang askar dan komander Israel yang dituduh membunuh kanak-kanak Palestin, Hind Rajab, dan pasukan penyelamatnya dari Bulan Sabit Merah di Gaza.

Dalam kenyataannya, yayasan tersebut menyatakan fail yang dikemukakan mencecah 120 halaman dan merangkumi bukti serta keterangan saksi yang mengesahkan penglibatan mereka yang dinamakan dalam pembunuhan Hind, enam ahli keluarganya, dan pasukan paramedik yang cuba menyelamatkannya.

Dokumen tersebut secara khusus mengenal pasti 24 anggota tentera Israel sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut.

Yayasan itu juga menyeru agar siasatan diperluas untuk merangkumi "Unit Empayar Vampire", "Batalion Armor Ke-52", dan "Briged Armor Ke-401".

Hind Rajab, seorang kanak-kanak perempuan Palestin berusia lima tahun, terbunuh oleh tentera Israel ketika berlindung di dalam kereta bersama enam ahli keluarganya di barat daya Bandar Gaza pada 29 Januari 2024.