Tuntutan Institut Zionis: Dari Peluru Berpandu Iran Yang Mengena Hingga Jumlah Kematian Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berdasarkan data Institut Kajian Keselamatan Dalaman rejim Zionis, sejak permulaan perang sehingga kini, 1,986 orang Israel telah terbunuh, di mana 919 daripadanya adalah anggota tentera.

Kebanyakan korban dilaporkan di barisan hadapan Gaza dan jumlah kematian di barisan hadapan tersebut dilaporkan sebanyak 1,724 orang. Selain itu, 255 orang Israel telah ditawan, dan daripadanya, 13 mayat masih berada di Gaza.

Menurut laporan agensi berita Palestin, Safa, jumlah askar Israel yang cedera dalam perang telah mencecah 30,135 orang. Tambahan pula, kira-kira 164,500 orang Israel terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan 74,600 daripadanya tinggal di kawasan sekitar Genting Gaza.

Institut tersebut menekankan bahawa setakat ini, 51 dron telah dilancarkan dari Genting Gaza ke arah Israel, dan tentera telah mengerahkan 300,000 anggota simpanan sepanjang perang – kebanyakannya untuk barisan hadapan Gaza. Jumlah tembakan yang direkodkan ke atas Israel ialah 37,500 peluru berpandu dan roket, dan lebih daripada 10,200 daripadanya telah dilancarkan dari Gaza.

Barisan Hadapan Tebing Barat dan Baitulmaqdis

Di barisan hadapan Tebing Barat dan Baitulmaqdis, sepanjang perang, 76 orang Israel terbunuh dan 565 orang cedera. Daripada yang terbunuh, 32 orang adalah anggota tentera.

Menurut laporan, tentera pendudukan buat pertama kalinya sejak Intifada Al-Aqsa, telah melaksanakan 129 serangan udara di kawasan ini, kebanyakannya di utara Tebing Barat, dan telah mengosongkan atau hampir memusnahkan tiga kem di Jenin dan Tulkarm.

Selain itu, tentera rejim Zionis telah melakukan 15,456 penangkapan. Secara keseluruhan, 10,496 operasi telah dijalankan di Tebing Barat, yang merangkumi 6,539 insiden batu dilontar dan 1,215 insiden bom bakar dilancarkan.

Barisan Hadapan Iran

Di barisan hadapan Iran, menurut laporan dakwaan institusi tersebut, semasa pertempuran jangka pendek pada bulan Jun tahun ini, 33 orang Israel terbunuh akibat 950 peluru berpandu Iran yang mengena sasaran, dan 3,550 orang cedera.

Barisan Hadapan Lubnan

Di barisan hadapan Lubnan juga, serangan peluru berpandu dan dron oleh Hizbullah telah mengakibatkan 132 orang Israel terbunuh. Di barisan hadapan ini, 17,300 peluru berpandu dan 593 dron telah dilancarkan ke sasaran Israel, dan 68,500 orang Israel telah dipindahkan dari bandar-bandar utara.

Barisan Hadapan Yaman

Berkenaan barisan hadapan Yaman, institusi ini mengumumkan bahawa serangan peluru berpandu dan dron oleh pasukan Yaman telah mengakibatkan sekurang-kurangnya seorang Israel terbunuh dan lebih 100 orang cedera. Daripada sejumlah 500 peluru berpandu dan dron yang dilancarkan dari Yaman, kira-kira 70 peluru berpandu dan puluhan dron telah mengena sasaran di dalam Israel.

Berdasarkan laporan ini, pelabuhan Eilat telah kehilangan 80 peratus keupayaannya akibat serangan ini, dan tentera Israel sebagai tindak balas telah melakukan 19 pusingan serangan ke atas Yaman, di mana 90 sasaran telah terkena.