Rejim Zionis dilaporkan mula membiayai kumpulan militia pengkhianat bersenjata di Gaza sebagai strategi baharu untuk menentang Hamas. Taktik ini bertujuan mewujudkan konflik dalaman dengan melengkapkan kumpulan tempatan yang beroperasi di kawasan pendudukan Zionis, yang disahkan melalui pengenalan awam seperti tulisan Ibrani pada kenderaan militia. Langkah ini berisiko mencetuskan keganasan dalaman dan dianggap sebagai percubaan untuk memecah-belahkan masyarakat Palestin.