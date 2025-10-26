Roket Baharu Russia Menjangkau Ekspektasi Dunia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam demonstrasi penting kemajuan ketenteraan strategik, Russia telah berjaya menguji roket berkuasa nuklear baharu, diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin. Pemimpin Rusia itu menyifatkan senjata ini sebagai "kebal" terhadap sistem pertahanan sedia ada, menekankan potensi pengubah permainannya dalam peperangan moden.

Keupayaan Utama Dilaporkan:

Jangkaun Tidak Terhad: Sistem propulsi nuklear membolehkan pelayun terbang secara teori tanpa had, mengelakkan batasan jangkaun pelayun konvensional

Laluan Penerbangan Mengelak: Mampu melakukan manuver tidak dapat diramal dan terbang pada ketinggian berubah-ubah, menyukarkan pemintasan

Keupayaan Penembusan: Direka khusus untuk mengatasi semua sistem pertahanan anti-pelayun yang diketahui

Konteks Strategik:

Ujian ini berlaku ketika ketegangan geopolitik berterusan dan mewakili pemodenan berterusan arsenal nuklear Moscow. Pegawai Rusia menyatakan perkembangan ini sebagai tindak balas perlu terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai ancaman NATO yang semakin meningkat dan penempatan senjata Barat berhampiran sempadan Rusia.

Implikasi Antarabangsa:

Meningkatkan taruhan dalam dinamik senjata nuklear

Berpotensi melemahkan seni bina pertahanan pelayun semasa

Kemungkinan mencetuskan penilaian semula postur pertahanan strategik di seluruh dunia

Pertimbangan Teknikal:

Walaupun butiran kekal sulit, penganalisis senjata menyatakan bahawa pelayun berkuasa nuklear mewakili lompatan teknologi, walaupun soalan berkekalan tentang kebolehpercayaan, protokol keselamatan, dan garis masa penempatan operasi.

Pengumuman Presiden Putin mengukuhkan komitmen Russia untuk mengekalkan kesetaraan strategik dan membangunkan sistem senjata generasi akan datang yang mencabar paradigma pertahanan konvensional.