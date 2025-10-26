Tindak Balas Venezuela terhadap Penghantaran Kapal Pengangkut Pesawat AS ke Caribbean

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Pertahanan Venezuela, sebagai tindak balas terhadap penghantaran kapal pengangkut pesawat Amerika Syarikat, USS Gerald Ford, ke perairan Caribbean, menyifatkan tindakan AS itu sebagai provokatif dan ancaman ketenteraan terburuk kebelakangan ini. Beliau menekankan: Angkatan Tentera Venezuela berazam untuk mempertahankan kedaulatan wilayah negara.

Padrino López, Menteri Pertahanan Venezuela, berkata: "Kami setiap hari bersiap sedia secara berterusan untuk menjamin keselamatan dan kestabilan negara, dan kami akan terus bertindak tanpa rasa takut."

Beliau menegaskan: "Angkatan Tentera Venezuela tidak dapat dipecahbelahkan, berazam, dan sepenuhnya komited untuk mempertahankan setiap inci tanah negara."

Menteri Pertahanan Venezuela itu juga menuduh Washington melaksanakan tindakan bermusuhan terhadap Venezuela dengan alasan memerangi pengedaran dadah.

Padrino López, dengan merujuk kepada serangan baru-baru ini ke atas kapal-kapal yang disyaki, menyifatkan operasi tersebut sebagai pembunuhan luar undang-undang di Caribbean dan Lautan Pasifik.

Kenyataan ini dikeluarkan sejajar dengan pelaksanaan latihan pertahanan pantai berskala besar, "Independencia 200", di sepanjang pesisir pantai Venezuela, yang merupakan jawapan langsung kepada peningkatan kehadiran ketenteraan AS di rantau itu.