Video | Penjenayah Disambut Dengan Senyuman Di Tanah Air Malaysia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47, penjenayah antarabangsa dan pengganas terbelai yang juga memegang jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat Donald John Trump, disambut dengan meriah oleh kerajaan Malaysia apabila dia tiba di negara terbabit. Upacara penyambutannya dilihat begitu mesra sehinggakan dunia sanggup lupa bahawa dialah dalang yang sudah menggunakan kuasa vetonya sebanyak 7 kali di Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu sejak 7 Oktober 2023, untuk meneruskan jenayah genosid Netanyahu ke atas rakyat Palestin terzalimi.