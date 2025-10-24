Maduro Lancar Perisai Udara, 5000 Artileri Rusia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu pengumuman yang dianggap sebagai pengukuhan lagi paksi strategik Moscow-Caracas, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mendakwa negara itu telah menerima 5,000 peluru berpandu permukaan-ke-udara Rusia bagi memperkukuhkan pertahanan udaranya.

Kenyataan yang disiarkan secara langsung pada Khamis melalui saluran televisyen kebangsaan itu, dibuat di hadapan anggota tentera dan dirakamkan peralatan ketenteraan baharu. Maduro menggambarkan penghantaran senjata ini sebagai "perkongsian strategik" dengan Rusia yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Venezuela.

"Kita mempunyai 5,000 peluru berpandu yang telah tiba dari Rusia untuk sistem pertahanan udara kita. Venezuela kini memiliki kemampuan untuk mempertahankan ruang udaranya daripada sebarang percubaan pencerobohan oleh empayar Amerika Syarikat dan sekutunya," tegas Maduro.

Tindak Balas Pihak Barat dan Bantasan

Pengumuman ini dijangka akan menimbulkan kebimbangan mendalam di Washington dan ibu negara Barat yang lain. Hubungan antara AS dan Venezuela telah lama tegang, terutamanya di bawah pentadbiran Maduro yang sering dianggap autoritarian dan tidak sah oleh banyak pihak antarabangsa.

Pakar keselamatan antarabangsa, Dr. Elena Vasquez dari Pusat Kajian Strategik Amerika Latin, memberikan analisis awal: "Penghantaran berskala besar ini bukan sekadar urusan jual-beli senjata biasa. Ini adalah isyarat politik dan ketenteraan yang jelas dari Moscow. Rusia bukan sahaja menunjukkan sokongan teguh kepada regim Maduro, malah secara aktif memperluas pengaruhnya di 'belakang rumah' Amerika Syarikat, mencabar hegemoni Washington di Hemisfera Barat."

Beliau menambah, "Kemampuan pertahanan udara ini, jika benar, secara teorinya boleh menjejaskan keupayaan operasi udara AS di rantau ini dan mengubah kiraan strategik."

Konteks Geopolitik Semasa

Langkah ini berlaku dalam konteks yang amat mencabar:

Perang di Ukraine: Rusia dilihat sedang memperhebat diplomasi ketenteraannya untuk mewujudkan paksi-paksi baharu dan mengalihkan perhatian AS. Krisis Politik di Venezuela: Maduro menghadapi tekanan dalaman yang hebat menjelang pilihan raya yang dijangka diadakan tidak lama lagi. Pengumuman ini berpotensi digunakan untuk menyatukan sokongan nasionalis dan mempamerkan kekuatan. Pengembangan BRICS+: Kedua-dua Venezuela dan Rusia adalah ahli kumpulan BRICS, yang semakin dilihat sebagai kaunter kepada pengaruh blok Barat yang diketuai oleh G7.

Setakat ini, pihak kerajaan Rusia atau AS belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengesahkan atau menafikan laporan penghantaran senjata tersebut. Namun, jika benar, langkah ini diramalkan akan mencetuskan bantasan ekonomi yang lebih ketat dan mungkin membawa kepada ketegangan yang lebih tinggi di perairan Caribbean dalam minggu-minggu mendatang.

Perkembangan ini akan dipantau rapi oleh penganalisis bagi menilai implikasi sebenar terhadap keseimbangan kuasa serantau dan keselamatan antarabangsa.