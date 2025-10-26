AS Bersetuju Merampas Aset Rusia untuk Kepentingan Ukraine

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu tindakan yang meningkatkan tekanan ekonomi ke atas Moscow, pentadbiran Presiden AS, Donald Trump, bersedia untuk melaksanakan gelombang sekatan baharu yang mensasarkan sektor-sektor penting ekonomi Rusia. Menurut beberapa pegawai AS yang mengetahui perbincangan Rumah Putih, langkah ini bergantung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang terus melengahkan usaha untuk mengakhiri perang di Ukraine.

Perkembangan Penting:

Sektor Sasaran: Pakej sekatan yang dicadangkan direka untuk melanda teras kestabilan ekonomi Rusia. Walaupun butiran sektor tertentu tidak diberikan sepenuhnya, pegawai menunjukkan bahawa tenaga, logam dan perlombongan, serta infrastruktur kewangan menjadi pertimbangan utama. Matlamatnya adalah untuk melumpuhkan keupayaan Rusia untuk membiayai operasi ketenteranya.

Rampasan Aset: Satu komponen utama dan yang sangat penting dalam pelan ini melibatkan perampasan aset berdaulat Rusia yang telah dibekukan. AS dan sekutu-sekutu G7nya telah berdebat selama berbulan-bulan mengenai asas undang-undang dan mekanisme untuk menggunakan dana yang dibekukan ini, yang dianggarkan bernilai ratusan bilion dolar. Pentadbiran Trump kini nampaknya mendorong untuk mencapai persetujuan muktamad untuk mengubah guna aset-aset ini secara langsung bagi manfaat Ukraine.

Objektif Strategik: Pegawai-pegawai menyatakan bahawa objektif utama adalah dua kali ganda: untuk meningkatkan kos konflik berpanjangan bagi Kremlin secara mendadak, dan untuk membiayai semula pembangunan Ukraine, usaha perang, dan keperluan kemanusiaan secara langsung. Ini mewakili satu anjakan strategik daripada sekadar menyekat ekonomi Rusia kepada menggunakan asetnya sendiri secara aktif menentangnya.

Konteks Politik: Pendirian yang lebih tegas ini menandakan penyatuan dasar antara Rumah Putih dan majoriti dua parti di Kongres, yang baru-baru ini meluluskan undang-undang yang memberikan kuasa jelas kepada presiden untuk merampas aset negara Rusia. Mesej kepada Kremlin bertujuan untuk menjadi jelas: kelewatan lanjut dalam rundingan damai yang tulen akan mengakibatkan akibat ekonomi yang serius serta-merta.

Langkah-langkah yang dicadangkan, terutamanya perampasan aset berdaulat, adalah tanpa tolok banding dan berkemungkinan akan menghadapi cabaran undang-undang serta kebimbangan daripada beberapa sekutu Eropah. Walau bagaimanapun, pentadbiran itu dilaporkan sedang berusaha untuk membina konsensus bagi tindakan bersepadu dengan G7.