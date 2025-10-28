Hamas Sahkan Penyerahan 18 Mayat Tawanan kepada Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jurucakap bagi pergerakan Hamas, Hazem Qassem, mengesahkan bahawa kumpulan itu telah melengkapkan penyerahan 18 mayat tawanan rejim penjajah.

Qassem dipetik oleh Al Jazeera sebagai berkata bahawa sumber yang terhad menghalang pemulihan mayat-mayat yang masih tinggal.

Menurut jurucakap Hamas itu, kenyataan rejim penjajah bahawa Hamas mengetahui lokasi mayat-mayat tersebut adalah tidak benar, terutamanya setelah landskap Genting Gaza berubah akibat serangan.

Qassem menekankan bahawa rakyat Palestin di Gaza berhak untuk memasukkan peralatan yang diperlukan untuk memulihkan mayat hampir 10,000 syahid dari bawah runtuhan.