Grand Ayatollah Javadi Amoli: Sombong Punca Kerosakan dalam Masyarakat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ulama Iran, Ayatollah Abdullah Javadi Amoli, menggambarkan sifat sombong sebagai penyakit akhlak yang merosakkan dan "kelenjar ganas" dalam diri individu dan masyarakat.

Dalam kuliah akhlaknya, tokoh ulama terkemuka itu menekankan bahawa sifat sombong adalah antara penyakit rohani paling berbahaya yang menghalang kesempurnaan manusia dan keharmonian sosial.

"Kelenjar ganas terburuk dalam diri kita adalah sifat sombong yang tidak meninggalkan kita," katanya, sambil menekankan bahawa penyakit akhlak ini terletak sebagai punca kepada banyak masalah sosial.

Menghuraikan simbolisme spiritual kerendahan hati dalam solat, Ayatollah Javadi Amoli menerangkan bahawa meletakkan dahi di atas tanah ketika sujud melambangkan perbuatan membuang sifat sombong dan tunduk kepada kebenaran ilahi.

"Apabila seseorang meletakkan hidungnya di atas tanah, itu adalah perbuatan merendah diri - untuk menghilangkan debu ego," jelasnya. "Solat mengajar kita untuk tunduk kepada kebenaran dan tidak menuntut status atau pengiktirafan."

Beliau merumuskan bahawa ibadah yang sebenar menyucikan jiwa daripada sifat sombong, yang beliau namakan sebagai "halangan utama kepada reformasi akhlak dan sosial."