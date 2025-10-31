Perhimpunan Agung PBB Undi Hentikan Sekatan AS ke atas Cuba

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGA) sekali lagi menyeru penghentian sekatan ekonomi Amerika Syarikat yang telah berdekad lamanya ke atas Cuba, dalam tindakan yang menentang kempen tekanan berterusan Washington untuk mempengaruhi undian.

Pada hari Rabu, badan yang mempunyai 193 negara ahli itu dengan majoriti besar meluluskan resolusi yang mengutuk sekatan tersebut untuk tahun ke-33 berturut-turut, dengan 165 negara mengundi memihak, tujuh menentang, dan 12 memberhentikan undi.

"Kita tidak boleh memandang rendah kepentingan dan impak mesej kuat yang dihantar tahun demi tahun oleh Perhimpunan Agung, yang merupakan badan paling demokratik dan mewakili komuniti antarabangsa," kata Menteri Luar Cuba, Bruno Rodriguez pada hari Rabu.

"Ia tidak mengikat, tetapi ia berkuasa," tambah diplomat kanan Cuba itu.

Beliau telah menggesa negara-negara sekali lagi menyokong resolusi tersebut, dan Rodriguez berkata "berbuat demikian akan menjadi satu tindakan keadilan untuk memihak kepada rakyat yang cintakan keamanan yang sedang menghadapi bukan sekada sekatan, tetapi bersama sekatan itu, satu lagi taufan yang ganas."

Menteri luar itu memberitahu media pada hari Isnin bahawa kerajaannya telah mendengar dari negara-negara lain, terutamanya negara-negara Eropah, bahawa Washington mendesak mereka untuk mengundi menentang resolusi berkenaan.

Sekatan AS itu mula-mula dikenakan pada 1960, berikutan revolusi Cuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan sejak itu telah diperluaskan skopnya.

Pada 2016, presiden AS pada masa itu, Barack Obama, secara rasmi memulihkan hubungan dengan Havana. Walau bagaimanapun, penggantinya, Donald Trump, pada penggal pertamanya, membalikkan usaha ini dengan meningkatkan sekatan.

Sekatan itu diteruskan di bawah pengganti Trump, Joe Biden, dan diketatkan sekali lagi selepas Trump kembali berkhidmat tahun ini.