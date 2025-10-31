22,000 Kanak-Kanak Syahid di Gaza

"Ahmad al-Farra," ketua jabatan kanak-kanak dan bersalin di Kompleks Perubatan Nasser di Khan Yunis, mendedahkan statistik terkini mengenai kanak-kanak yang syahid di Gaza.

Beliau mengumumkan bahawa dari 7 Oktober 2023 sehingga kini, 22,000 kanak-kanak telah syahid semasa serangan ke atas Gaza. Pada masa ini, 5,500 kanak-kanak memerlukan perjalanan ke luar Gaza untuk rawatan, dan 44 kanak-kanak telah kehilangan nyawa akibat tidak dibenarkan keluar dari Genting Gaza untuk mendapatkan rawatan.