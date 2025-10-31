Dibelenggu dan Dipukul, Nasib Remaja Autistik Palestin di Cengkaman Penjara Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pihak berkuasa Israel dilaporkan menahan seorang budak lelaki Palestin kurang upaya yang mempunyai autisme, di mana dia menghadapi keganasan daripada kedua-dua pengawal dan tahanan lain.

Budak lelaki berusia 14 tahun itu telah diculik dua minggu lalu oleh agensi perisikan dalaman Israel, Shin Bet, dan polis atas tuduhan melakukan kesalahan keselamatan, dengan pihak berkuasa tidak memberikan maklumat lanjut, lapor akhbar harian Israel, Haaretz.

Budak lelaki itu, yang telah dikenal pasti mempunyai spektrum autisme dan kurang upaya sepenuhnya, dan yang menetap di bahagian tengah wilayah yang diduduki Israel, diculik semasa lawatan keluarga ke Tebing Barat.

Pihak berkuasa Israel telah mengenakan larangan untuk mendedahkan namanya atau keadaan penangkapannya.

Ibunya dan peguam, yang datang menziarahinya dalam tahanan, menyatakan bahawa dia mengalami "keganasan dan keadaan yang teruk."

Ibu tersebut menceritakan serbuan Israel yang bertujuan untuk menculik anaknya, menyatakan bahawa beberapa askar Israel memecah masuk ke kediaman mereka sebelum subuh.

"Mereka memasuki bilik kanak-kanak dan mengacukan raifal dan lampu suluh ke arah mereka. Anak saya menggigil; dia tidak mampu berdiri kerana ketakutan," katanya.

"Mereka tidak mencari apa-apa, hanya membuat huru-hara dan mengambil telefon dan komputer seluruh keluarga," tambah ibu itu.

Budak lelaki itu telah dibawa empat kali ke Mahkamah Juvenil di bandar Bat Yam, selatan Tel Aviv.

Dalam perbicaraan terakhir yang dijalankan pada 22 Oktober, Hakim Tal Levitas Ben Peretz menerima permintaan polis untuk melanjutkan reman budak itu selama seminggu lagi. Rayuan oleh peguamnya, Jgal Dotan, telah ditolak oleh hakim tersebut.

Saja Misherqi Baransi, seorang peguam dengan Jawatankuasa Awam Menentang Penyeksaan di Israel, berkata dia melawati budak lelaki autistik itu pada hari Isnin lepas.

"Dia dibelenggu, dengan pengawal memegang tangannya di atas kepala dan memperlakukannya seperti banduan keselamatan, walaupun perawakannya kecil," katanya.

Remaja itu, kata peguam itu, "dilayan dengan cara yang kejam dan menghina, dipukul oleh kedua-dua pengawal dan banduan lain dan dibuli."

Peguam Dotan berkata budak lelaki itu "mempunyai cabaran komunikasi dan orientasi."

"Dia mengadu kepada saya tentang keganasan teruk oleh pengawal di kemudahan tahanan Perkhidmatan Penjara Israel dan tentang keadaan yang tidak berperikemanusiaan," katanya.

"Keganasan yang dia ceritakan kepada saya adalah sesuatu yang saya biasa dengar daripada tahanan keselamatan sejak 7 Oktober 2023, dan nampaknya ia adalah kerana dia adalah seorang remaja yang tidak berdaya," tambahnya. "Mengikut takrifan, dia tidak berjaya meyakinkan pengawal pusat itu untuk mengasihaninya."

Keterangan yang dikumpul oleh peguam Palestin menunjukkan bahawa tahanan dikenakan penyeksaan secara sistematik di kemudahan Israel, termasuk pukulan teruk, kebuluran, pengabaian perubatan, dan rawatan kejam yang lain.

Menurut Persatuan Banduan Palestin, 80 rakyat Palestin telah mati dalam tahanan Israel sejak Oktober 2023.