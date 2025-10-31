Trump Bertemu Xi di Korea Selatan, Tarif Atas China Dihentikan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Trump dan Xi bertemu pada Khamis pada mesyuarat puncak AS-China di Lapangan Terbang Antarabangsa Gimhae di Pusan, Korea Selatan.

Selepas pertemuan itu, Trump berkata beliau akan mengurangkan tarif ke atas China, manakala Beijing bersetuju membenarkan eksport unsur nadir bumi. Trump menambah bahawa Beijing juga bersetuju untuk membeli kacang soya Amerika.

Beliau memberitahu pemberita di Air Force One bahawa AS akan menurunkan tarif yang dilaksanakan awal tahun ini ke atas China.

Washington dan Beijing telah berusaha untuk mengekalkan detente perdagangan yang rapuh antara kedua-dua negara.

Pada bulan Mei, kedua-dua pihak bersetuju untuk menurunkan tarif tiga digit ke atas barangan masing-masing yang hampir menghentikan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

Import China ditambah levi 30 peratus, manakala eksport Amerika ke China dikenakan tarif baru 10 peratus.

Kedua-dua pihak telah mengadakan perbincangan perdagangan berulang sejak itu, membincangkan isu termasuk pembelian produk pertanian, perdagangan nadir bumi dan teknologi canggih seperti semikonduktor, dan TikTok.

Trump menyifatkan sidang kemuncak Khamis di Pusan ​​sebagai kejayaan besar bagi Amerika Syarikat.

Sebelum ini, Beijing telah berkata ia melihat tarif Trump sebagai taktik "buli", mengancam untuk melawan Washington hingga akhir.