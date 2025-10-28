Bunyi Loceng Gereja adalah Berkat Ketahanan di Lubnan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sarkis Al-Duweihi, seorang aktivis dan wartawan Kristian Lubnan, dalam kenyataannya berkata: Ketahanan Lubnan telah membuktikan bahawa ia bukan ketahanan sektarian.

Beliau menambah: Penduduk Gaza adalah Sunni, tetapi kami tidak melihat umat Sunni bangkit membantu mereka; sedangkan Syiah, baik di Lubnan mahupun Iraq, telah bergerak dan kita tidak harus lupa bahawa Republik Islam Iran adalah pemimpin pakatan ini dan mengetuainya.

Al-Duweihi menambah: Apabila saya memberitahu rakan-rakan Syiah dalam ketahanan bahawa mempertahankan Gaza akan memerlukan kos yang tinggi, mereka menjawab: "Gaza hari ini adalah Hussein (as); Gaza tertindas dan lemah, adalah kewajipan kami untuk membantu Hussein (as) pada bila-bila masa dan di mana sahaja."

Beliau menyatakan bahawa jika tidak ada ketahanan, loceng gereja tidak akan berbunyi hari ini, khususnya kami orang Kristian, berhutang dengan ketahanan di Lubnan. Rakan-rakan Kristian saya di Syria, di Sednaya dan Homs, menceritakan kepada saya tentang keberanian anak-anak Hezbollah dalam mempertahankan tempat suci dan penganut Kristian; wira-wira Hezbollah melindungi tempat suci orang Kristian sebagaimana mereka melindungi maqam Sayidah Zainab (as).

Wartawan Kristian Lubnan itu menyatakan: Sebelum permulaan perang dan syahidnya Sayid Hassan Nasrallah, salah seorang biarawati di Sednaya memberitahu saya: "Kami berdoa setiap hari untuk wira-wira Hezbollah dan untuk kesihatan Sayid, kerana mereka mempertahankan dan melindungi kami, mereka melakukan segala bantuan yang termampu daripada bantuan perubatan, menghantar makanan dan sebagainya. Mereka menjaga kami, dan berkelakuan sangat hormat."