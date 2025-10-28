600 Belia Syiah Sertai Ujian Masuk Ke Hauzah Ilmiah Kabul

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Majlis Penyeliaan Sekolah dan Hauzah Ilmiah Syiah di Afghanistan telah mengadakan ujian untuk 600 belia pemohon yang ingin memasuki hauza ilmiah dan belajar di sekolah agama Kabul.

Hujjatul Islam wal-Muslimin Ibrahim Muhaqqiq, ahli majlis tersebut, memberitahu wartawan ABNA bahawa ujian ini diadakan pada hari Isnin (5 Aban) dan jika pemohon memperoleh markah lulus, mereka akan menyambung pengajian sebagai pelajar agama di sekolah dan hauza ilmiah.

Encik Muhaqqiq menyatakan bahawa ujian ini diadakan sekali setahun oleh Majlis Penyeliaan Hauzah Ilmiah di Kabul dan kawasan-kawasan majoriti Syiah lain di Afghanistan, dan menyediakan peluang belajar untuk belia yang ingin menjadi pelajar agama.

Hujjatul Islam Muhaqqiq menyatakan kegembiraannya dengan sambutan menggalakkan daripada belia di Kabul dan wilayah Hazarajat terhadap ujian yang diadakan oleh Majlis Penyeliaan Hauzah Ilmiah, dan menekankan: Sambutan menggalakkan ini daripada belia Syiah menunjukkan bahawa selepas perubahan terkini di Afghanistan, minat belia terhadap sekolah agama dan hauza ilmiah telah meningkat.

Ahli Majlis Penyeliaan Sekolah dan Hauzah Ilmiah Kabul itu juga menekankan bahawa selepas pemohon diterima, fail akan dibuka untuk mereka dan mereka akan layak menerima faedah tertentu seperti biasiswa.

Beberapa statistik menunjukkan bahawa pada masa ini, lebih daripada 600 sekolah dan hauza ilmiah rasmi berkaitan Syiah beroperasi di Kabul dan kawasan majoriti Syiah.