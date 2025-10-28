Konferensi Pendidikan Nilai-Nilai Islam untuk Ibu-Ibu Diadakan di Republik Otonom Krimea, Ukraine

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Di bandar "Bakhchysarai" di Republik Otonom Krimea, satu konferensi pendidikan khas untuk wanita bertajuk "Soalan Anak kepada Ibu: Apakah Iman?" telah diadakan. Dalam mesyuarat ini, kira-kira 150 orang wanita dan peminat isu-isu pendidikan dan agama hadir dan membincangkan peranan iman dalam mendidik anak-anak serta memperkukuh nilai-nilai Islam dalam menghadapi cabaran kehidupan kontemporari.

Penceramah dalam program ini membentangkan kaedah-kaedah praktikal dalam pendidikan anak-anak, kepentingan pengajaran dan penggunaan sirah Nabi dalam pembangunan akhlak dan keimanan kanak-kanak.

Para peserta juga, semasa waktu rehat, hadir dalam meja-meja perbincangan mesra dan berpeluang bertukar pengalaman serta menjalin hubungan yang lebih rapat antara satu sama lain. Perkara ini menjadikan mesyuarat ini sebagai platform yang berkesan untuk meningkatkan kesedaran pendidikan dan agama wanita di wilayah tersebut.

Dalam kerangka yang sama, Sekolah Sains Islam Azov Krimea juga mengadakan mesyuarat bertajuk "Memelihara Nilai-Nilai dan Akhlak Islam dalam Menghadapi Cabaran Global Kontemporari". Dalam program ini, "Muhammad Islamov", timbalan mufti Muslim Krimea, menekankan kepentingan berpegang kepada nilai-nilai Islam, dan satu peluang disediakan untuk peserta mengemukakan soalan-soalan mereka serta membincangkan cabaran pemikiran semasa dalam suasana interaktif dan berasaskan dialog.