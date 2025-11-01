Washington dan Tel Aviv Risau dengan Perubahan Generasi di Amerika

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hujjat al-Islam wal-Muslimin Mohammad Mehdi Imani Pour dalam satu catatan di rangkaian X menulis: "Penggabungan hasil beberapa tinjauan pendapat baru-baru ini di Amerika telah menakutkan Zionis: 'Hampir majoriti 70% generasi baru Amerika (dikenali sebagai generasi milenium ketiga) walaupun dengan gencatan senjata nyata Trump di Genting Gaza, tidak menyembunyikan kebencian mereka terhadap rejim Zionis. Perubahan generasi di Amerika bukan sahaja membimbangkan rejim pendudukan Israel, tetapi juga Evangelis dan neokonservatif mengenai masa depan mereka.'"

Ramai ahli sosiologi dan ahli politik di Amerika juga telah memberi amaran kepada pemerintah mereka tentang penolakan generasi baru negara itu terhadap dasar-dasar ekspansionis dan pendudukan Washington dan Tel Aviv dalam sistem antarabangsa (terutamanya di rantau Asia Barat).