Majlis Keselamatan dan Pertahanan Sudan: Jenayah Pasukan Tindak Pantas didokumenkan dan kami komited untuk membuka laluan kemanusiaan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Majlis Keselamatan dan Pertahanan Sudan mengumumkan pada pagi Rabu bahawa kerajaan negara itu komited untuk membuka laluan kemanusiaan dan memudahkan kemasukan bantuan kecemasan, disertai dengan jaminan keselamatan penuh untuk kakitangan bantuan dan penyelamat. Tindakan ini dilakukan dalam keadaan krisis kemanusiaan yang semakin buruk di Sudan.

Majlis tersebut, dalam kenyataan rasminya, mengutuk sekeras-kerasnya jenayah dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pasukan Tindak Pantas di bandar El Fasher, yang terletak di utara Darfur, dan di kawasan-kawasan lain.

Kenyataan itu menekankan bahawa jenayah-jenayah ini termasuk pembunuhan beramai-ramai, rogol, dan pembersihan etnik; suatu isu yang telah menimbulkan tindak balas ganas daripada komuniti antarabangsa, termasuk Majlis Keselamatan PBB dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, serta permintaan untuk mendakwa pihak yang bertanggungjawab.

Mengenai inisiatif gencatan senjata oleh Amerika Syarikat, Majlis Keselamatan dan Pertahanan Sudan mengumumkan bahawa mereka telah memberi mandat kepada institusi yang berkaitan untuk menanggapi pelan tersebut, dan menegaskan bahawa kerajaan Sudan menolak sebarang inisiatif yang tidak termasuk pengeluaran Pasukan Tindak Pantas dari kawasan awam dan pemulangan selamat orang yang dipindahkan ke rumah mereka.

Sebelum ini, pasukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Sudan buat pertama kali berkumpul di Khartoum sejak permulaan pertempuran pada April 2023.

Selain itu, "Kumpulan Empat Pihak Antarabangsa" yang terdiri daripada Mesir, Amerika Syarikat, Arab Saudi, dan Emiriah Arab Bersatu, telah mencadangkan pelan gencatan senjata sebagai sebahagian daripada keamanan kemanusiaan di Sudan. Pelan ini termasuk menghentikan pertempuran dan mewujudkan keadaan kemanusiaan yang lebih baik di sebuah negara yang telah dilanda perang saudara selama lebih dua tahun.

Perlu dinyatakan bahawa sejak permulaan perang pada 15 April 2023 antara Tentera Sudan dan Pasukan Tindak Pantas, beribu-ribu orang awam telah terbunuh dan berjuta-juta orang telah dipindahkan di dalam dan di luar Sudan; manakala usaha serantau dan antarabangsa masih menghadapi kesukaran untuk mencapai gencatan senjata mampan atau keamanan.