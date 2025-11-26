Penyediaan Tiga Hospital Apung Indonesia untuk Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pihak berkuasa Tentera Laut Indonesia memberikan butiran mengenai peralatan tentera yang akan digunakan dalam misi bantuan ke Gaza.

Pihak berkuasa tersebut menerangkan bahawa tiga buah kapal yang dinyatakan, yang dikendalikan di bawah pengurusan Tentera Laut, telah diperuntukkan untuk merawat orang awam Palestin yang cedera dalam serangan rejim Zionis di Gaza.

Menurut pihak berkuasa tersebut, kapal-kapal itu dilengkapi dengan kemudahan perubatan moden dan membawa helikopter untuk mengangkut pesakit yang cedera. Selain itu, pesawat pengangkut tentera juga telah disediakan untuk menyokong misi-misi ini.

Pihak berkuasa Indonesia juga mengumumkan bahawa tentera negara itu sedang menyediakan pasukan pengaman yang terdiri daripada tiga briged, namun masa tepat untuk penempatan pasukan tersebut masih belum ditentukan.

Indonesia sebelum ini telah mengumumkan bahawa dalam rangka pelan untuk menghantar 20,000 pasukan pengaman ke Gaza, lima ribu anggota Tentera Laut negara itu bersedia untuk berkhidmat di Gaza.