Serangan di Minab Kemungkinan Tindakan Sengaja, Ahli Parlimen Eropah Gesa Siasatan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Uhrik yang juga seorang wakil dari Eropah itu menyatakan syak wasangkanya ketika mengulas mengenai perhimpunan pengebumian yang diadakan di Brussels, di luar kedutaan Iran.

"Saya mengesyaki ia dilakukan dengan sengaja, kerana semua orang dapat melihat apa yang mampu dilakukan oleh Israel di Gaza, apa yang mereka lakukan terhadap orang awam, kanak-kanak, wanita, warga emas di Lubnan, dan di Beirut," kata Uhrik.

Tegasnya, Israel berkemungkinan menyerang orang awam, menyebabkan keganasan, menyebarkan ketakutan dalam kalangan penduduk, dan dengan itu cuba untuk memenangi peperangan. Justeru, dia berkata semua ini harus disiasat sepenuhnya.

Menurutnya, tindakan itu adalah jenayah perang, dan Kesatuan Eropah serta negara-negara Eropah tidak seharusnya terlibat dalam tindakan sebegini. Dia mendedahkan bahawa beliau telah menghantar surat kepada Suruhanjaya Eropah.

Namun, dia mengadu bahawa masalahnya kini ialah Suruhanjaya Eropah dan pemimpin Eropah jelas mengamalkan piawaian berganda dan tidak menyiasat jenayah sedemikian kerana mereka lemah. Dia menambah bahawa mereka tidak mampu menentang dasar agresif Israel dan Amerika Syarikat.

Kira-kira 50 aktivis hadir untuk menyatakan solidariti dengan rakyat Iran semasa perhimpunan pengebumian "Malaikat Minab".

Pada 28 Februari lalu, Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah sekolah rendah perempuan di Minab, menyebabkan 175 kematian, termasuk 168 pelajar perempuan, dan mencederakan 95 orang lain.