Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Luar Rusia, Sergey Lavrov, menuduh Amerika Syarikat (AS) berusaha menguasai laluan transit tenaga di Eropah dengan mengawal pemindahan gas Rusia melalui Ukraine. Beliau berkata, matlamat utama AS adalah untuk membentuk semula pasaran tenaga global demi kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka.

Dalam temu bual dengan RT, Lavrov menegaskan bahawa AS menekan negara-negara Eropah untuk membeli minyak dan gas AS bagi menggantikan sumber dari Rusia. Langkah ini bertujuan mengurangkan kehadiran syarikat tenaga Rusia di pasaran antarabangsa.

Lavrov juga mendakwa AS merancang membeli saham infrastruktur saluran paip Nord Stream pada harga murah dan menghidupkannya semula untuk kepentingan sendiri. Nord Stream sebelum ini merupakan laluan utama gas Rusia ke Eropah sebelum mengalami letupan.

"Dasar AS telah meningkatkan tekanan ekonomi ke atas Eropah," tegas Lavrov. Negara-negara Eropah dihalang daripada membeli minyak murah Rusia dan terpaksa mengimport gas asli cecair (LNG) AS pada harga lebih tinggi.

Beliau turut merujuk kepada sekatan berterusan AS terhadap syarikat tenaga Rusia seperti Rosneft dan Lukoil. Tindakan ini, kata Lavrov, bertujuan menyekat pengaruh Rusia dalam pasaran minyak global.