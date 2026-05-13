Bekalan Minyak Dunia Merosot Teruk, Harga Mungkin Melejit

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) mengeluarkan amaran bahawa dunia kini berdepan dengan salah satu krisis bekalan minyak paling teruk dalam sejarah, susulan konflik berskala besar yang melibatkan Iran, Amerika Syarikat dan rejim Zionis.

Dalam laporan bulanannya yang dikeluarkan hari ini, IEA menyatakan bahawa gangguan laluan kapal tangki di Selat Hormuz telah menyebabkan kehilangan terkumpul lebih daripada 1 bilion tong minyak daripada bekalan global.

"Lebih 14 juta tong sehari daripada eksport minyak negara-negara Teluk Parsi telah terkeluar daripada pasaran," menurut laporan itu.

Bekalan Tidak Mampu Penuhi Permintaan

IEA meramalkan bahawa pada tahun 2026, bekalan minyak dunia akan menjadi 1.78 juta tong sehari kurang daripada permintaan – satu lonjakan besar berbanding unjuran awal yang menjangkakan lebihan bekalan.

Lebih membimbangkan, jumlah pengeluaran minyak global mungkin menjunam sebanyak 3.9 juta tong sehari, kata agensi itu.

"Pasaran tenaga sedang menghadapi salah satu kejutan bekalan paling tidak pernah berlaku dalam tahun-tahun kebelakangan ini," tegas laporan IEA.

Harga Minyak Kekal Tinggi

Walaupun harga minyak Brent sedikit menurun kepada sekitar USD 106 setong selepas beberapa hari kenaikan, penganalisis meramalkan harga akan kekal tinggi dalam bulan-bulan mendatang. Sebabnya adalah gangguan bekalan yang berterusan dan susutan simpanan global.

Sementara itu, Kementerian Tenaga Amerika Syarikat mengumumkan bahawa Selat Hormuz berkemungkinan kekal ditutup sehingga akhir Mei, dan trafik kapal dijangka kembali secara beransur-ansur hanya mulai Jun.

Kadar Pertumbuhan Ekonomi Turut Terjejas

IEA turut mengunjurkan pengurangan permintaan global sebanyak 420,000 tong sehari pada tahun ini, didorong oleh kenaikan harga tenaga dan pertumbuhan ekonomi yang perlahan.

"Kenaikan harga memberi kesan langsung terhadap penggunaan tenaga di seluruh dunia," kata agensi itu.