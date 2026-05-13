Kerajaan Bahrain Di Jalan "Penghapusan Identiti" Rakyat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Gabungan Revolusi Belia 14 Februari Bahrain, dalam satu kenyataan yang menuduh pegawai Bahrain melaksanakan rancangan penindasan dan penghapusan identiti terhadap rakyat asli negara itu, menilai penangkapan beberapa orang cendekiawan agama di Bahrain dalam rangka kerja ini.

Gabungan itu mengumumkan bahawa apa yang dipanggil operasi keselamatan besar-besaran terhadap cendekiawan Bahrain yang terkemuka dan tindakan terhadap mereka telah dijalankan atas perintah raja negara itu dan merupakan kesinambungan daripada rancangan yang telah berjalan sejak permulaan pemerintahannya, dan sepanjang dua dekad yang lalu, ia telah membuka jalan untuk peringkat semasa perang identiti.

Kenyataan itu juga menyatakan bahawa tanggungjawab agama dan nasional pasukan dan arus pembangkang telah meningkat dalam keadaan ini, dan keperluan untuk menghadapi perang terbuka terhadap rakyat Bahrain telah ditekankan.

Gabungan 14 Februari menuduh pegawai Bahrain bertindak berdasarkan kuasa yang dirasakan dan sokongan Amerika Syarikat serta Israel, menyatakan bahawa tindakan keras sebegitu tidak akan diambil tanpa lampu hijau dari Washington dan Tel Aviv.

Gabungan itu menyatakan bahawa pakar Israel dan Amerika telah terlibat dalam reka bentuk dan pelaksanaan "rancangan penghapusan" terhadap rakyat Bahrain pada tahun-tahun lalu, menghubungkan proses ini dengan pendirian anti-normalisasi dan penentangan terhadap dasar Amerika di rantau ini.

Gabungan itu juga menyatakan bahawa sejak tahun 2000, dasar seperti mengubah komposisi demografi melalui naturalisasi, mewujudkan institusi identiti baharu, dan menyekat aktiviti keagamaan telah diteruskan di Bahrain.

Di bahagian lain kenyataan itu, perkembangan serantau dan serangan terhadap Iran digambarkan dalam rangka kerja tekanan terhadap paksi penentangan, dan dinyatakan bahawa sokongan rakyat Bahrain terhadap Iran, Gaza, dan Lubnan telah memperhebatkan proses ini.

Gabungan itu menyeru rakyat Bahrain untuk terus melakukan penentangan dan menekankan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai penyelesaian muktamad.