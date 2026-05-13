Palestin Jadi Mangsa Sikap Tidak Endah Dunia Arab

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebuah ulasan penganalisis yang diterbitkan dalam media Arab mengkritik keras normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dan rejim Zionis.

"Siapa yang meninggalkan Palestina seorang diri?", itulah soalan utama yang diajukan oleh penulis dalam ulasan tersebut.

Menurut penulis, dasar beberapa kerajaan Arab dalam beberapa dekad kebelakangan ini merupakan faktor utama yang melemahkan perjuangan Palestina.

Penulis menyatakan bahawa sementara rejim Zionis terus menjajah tanah Arab dan menyerang rakyat Palestina, beberapa negara Arab sebaliknya memperkenalkan Iran sebagai ancaman utama kepada rantau ini, sambil pada masa yang sama meneruskan jalan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv.

Perjanjian Normalisasi Memburukkan Keadaan

Ulasan tersebut turut merujuk kepada Perjanjian Camp David, Perjanjian Wadi Araba, dan gelombang terkini perjanjian normalisasi antara beberapa negara Arab dan Israel.

Penulis menegaskan bahawa perkembangan ini telah memberi keberanian kepada rejim Zionis untuk meneruskan dasar pendudukan dan penindasan terhadap rakyat Palestina.

"Kelemahan kedudukan Palestina dalam dasar rasmi dunia Arab telah menyebabkan kumpulan penentang terpaksa bergantung kepada sokongan serantau, terutamanya dari Iran," tulis penulis tersebut.

Seruan Dialog Arab-Iran

Satu bahagian lain dari ulasan tersebut menekankan keperluan untuk dialog Arab-Iran bagi mengurangkan ketegangan serantau dan memfokuskan semula perhatian kepada isu Palestina.

Penulis dengan tegas menyatakan bahawa sokongan terhadap Palestina tidak boleh direduksi kepada sekadar isu politik atau agama semata-mata.

Amaran paling keras diberikan kepada kelangsungan normalisasi dengan Israel, yang menurut penulis akan "menimbulkan cabaran serius terhadap masa depan rantau ini dan identiti dunia Arab."