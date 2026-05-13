Itali Sokong "Perdamaian Kekal" Antara Lubnan dan Rejim Zionis, Rome Sedia Jadi Tuan Rumah

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Itali secara rasmi mengisytiharkan sokongannya terhadap jalan menuju "perdamaian yang berkekalan" antara Lubnan dan rejim Zionis, sambil mengaitkan kestabilan seluruh rantau Timur Tengah dengan masa depan Lubnan.

Menteri Luar Itali, Antonio Tajani, dalam sesi pendengaran bersama Jawatankuasa Hal Ehwal Luar dan Pertahanan di Parlimen Itali, menegaskan bahawa negaranya menyokong sepenuhnya dialog antara Lubnan dan rejim Zionis dengan pengantaraan Amerika Syarikat.

"Rome bersedia untuk menjadi tuan rumah kepada perbincangan langsung antara kedua-dua pihak," ujar Tajani, sambil mengesahkan bahawa dia telah menyampaikan hasrat ini semasa lawatannya ke Beirut bulan lalu kepada Presiden Lubnan, Joseph Aoun.

Gencatan Senjata Hanya Permulaan

"Gencatan senjata adalah penting, tetapi ia mesti diubah menjadi satu proses perdamaian yang sebenar," tegas Tajani.

Menurut dia, perbincangan dengan Presiden Aoun sebelum ini bukan sahaja meliputi isu gencatan senjata, tetapi juga merangkumi inisiatif untuk memperkukuh keupayaan agensi keselamatan Lubnan, terutamanya dalam bidang memerangi pengubahan wang haram, penyeludupan, dan lalu lintas haram.

Sokongan AS dan Eropah

Tajani turut memaklumkan bahawa Menteri Luar AS, Marco Rubio, bersama beberapa menteri Eropah, telah menyatakan sokongan mereka terhadap peranan Itali yang semakin berkembang dalam mengukuhkan institusi kerajaan Lubnan.

Dia menambah bahawa perkara-perkara ini akan menjadi fokus perbincangannya yang akan datang dengan Menteri Luar Lubnan, Youssef Raji.

Kestabilan Lubnan Kunci Keamanan Serantau

Tajani mengulangi pendirian Itali bahawa keamanan berkekalan di Timur Tengah bergantung secara langsung kepada kestabilan Lubnan.

"Itali komited untuk menyokong usaha diplomatik bagi menstabilkan gencatan senjata dan mengubahnya menjadi satu landasan politik yang berkekalan," kata menteri berkenaan.