Sebahagian Besar Anggota Majlis Keselamatan PBB Kecam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Seru Penarikan Tentera

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebilangan besar anggota Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengutuk peningkatan serangan tentera Israel di selatan Lubnan, sementara Amerika Syarikat (AS) memilih untuk tidak mengkritik rejim Zionis itu sebaliknya hanya menumpukan kecaman terhadap Hezbollah dan Iran.

Dalam satu mesyuarat tergempar yang diadakan pada hari Isnin, Duta Perancis ke PBB, Jerome Bonnafont, menyatakan bahawa pihaknya meminta mesyuarat tersebut bagi menangani peningkatan serius yang berlaku sekarang dan peningkatan ketara dalam tindakan ketenteraan Israel di Lubnan, walaupun terdapat gencatan senjata yang bermula pada 17 April di bawah perantaraan AS.

Bonnafont memberi amaran bahawa pendudukan semula oleh Israel hanya akan meningkatkan konflik. Tegasnya, "tiada justifikasi keselamatan boleh memaafkan pelanggaran berterusan terhadap kedaulatan sesebuah negara."

Sementara itu, wakil Rusia, Vassily Nebenzia, membandingkan tindakan ketenteraan Israel di Lubnan dengan apa yang berlaku di Gaza. Dia menegaskan bahawa Lubnan sedang mengalami "pengulangan hampir sama dengan senario pembersihan Semenanjung Gaza."

Nebenzia menyeru supaya tentera Israel ditarik keluar serta-merta, dan memberi amaran bahawa tanpa langkah itu, "mustahil untuk mencapai gencatan senjata sebenar." Dia turut mengaitkan krisis di Lubnan dengan isu serantau yang lebih luas, dengan menyatakan bahawa kemerosotan situasi di Lubnan adalah hasil langsung daripada pencerobohan AS dan Israel terhadap Iran.

Duta China, Fu Cong, memberitahu majlis bahawa Israel telah "menyeberangi Sungai Litani dan menduduki Istana Balfour," satu pencerobohan darat terdalam Israel di Lubnan dalam tempoh lebih 20 tahun.

Wakil Britain, James Kariuki, mengkritik apa yang disebutnya sebagai "peningkatan tindakan ketenteraan Israel yang melulu dan tidak seimbang," yang telah memburukkan lagi keadaan yang sudah dahsyat bagi penduduk awam Lubnan.

Bagaimanapun, Duta AS, Mike Waltz, memberikan perspektif yang berbeza. Dia memuji kepimpinan Presiden Donald Trump sambil meletakkan tanggungjawab sepenuhnya ke atas Hezbollah dan Iran tanpa mengakui sebarang pelanggaran oleh Israel.

Kementerian Kesihatan Lubnan melaporkan bahawa sejak 2 Mac lalu, lebih 3,400 orang telah kehilangan nyawa akibat serangan Israel di seluruh negara.