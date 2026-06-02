Jaringan Pintar Pertahanan Udara Iran Hancurkan Dron Musuh Bernilai Jutaan Dolar

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Komander Markas Bersama Pertahanan Udara Iran, Mejar Jeneral Alireza Elhami, mengumumkan bahawa kejayaan memusnahkan dron musuh yang canggih dan mahal merupakan hasil daripada jaringan pertahanan udara yang bersepadu dan pintar.

Menurut beliau, musuh mengakui kerugian bernilai berbilion dolar kehilangan drone MQ-9 dalam perang proksi ketiga. Dron tersebut sebelum ini menjadi tulang belakang doktrin operasi udara musuh untuk pengintipan strategik dan serangan tepat.

Namun, pertahanan Iran membalikkan operasi satu hala tersebut dengan kelajuan pemprosesan data radar dan taktik pintar. Jaringan pintar ini menyebabkan salah satu kerugian terbesar kepada kuasa udara musuh dalam sejarah pertempuran udara.

Jeneral Elhami menyatakan bahawa walaupun musuh menggunakan armada besar dron seperti MQ-9 Reaper, Hermes 900, Orbiter, Lucas, dan Hermes 450, tindak balas Iran melalui taktik penyebaran pintar, penipuan elektronik, dan ketepatan sasaran telah melemahkan sayap dron musuh dengan ketara.

Beliau turut mengesahkan bahawa dron Hermes 900, Heron, Orbiter, Lucas serta Hermes 450 turut dimusnahkan sepenuhnya semasa Perang Ramadan.

Kejayaan ini, menurut Elhami, mentakrifkan semula keupayaan pencegahan di ruang udara. Dengan mengganggu rantaian "pengawasan-pengesanan-sasaran-kesan" musuh, keputusan segera tanpa maklumat risikan menjadi mustahil bagi musuh.

Beliau menegaskan bahawa pencapaian ini memerlukan peningkatan berterusan infrastruktur radar, peperangan elektronik, dan sistem anti-dron. "Kami tidak pernah berpuas hati dengan kemajuan sedia ada dan akan sentiasa berusaha meningkatkan keupayaan pertahanan," tambahnya.