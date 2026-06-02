Kuasa Intelek IRGC Mengawal Selat Hormuz

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan laut IRGC menggunakan kapal laju pintar yang bukan sekadar rondaan biasa, tetapi sebahagian daripada strategi keselamatan maritim komprehensif berdasarkan tiga teras utama: 'supervisi maklumat', 'tindak balas pantas', dan 'pencegahan berkesan'.

Menurut laporan, dalam beberapa hari kebelakangan ini, unit kapal laju IRGC mengekalkan kehadiran aktif 24 jam di Selat Hormuz yang strategik. Kehadiran ini bukan sahaja memastikan keselamatan perkapalan, tetapi juga menjadi simbol penguasaan maklumat dan kesiapsiagaan operasi Iran di salah satu laluan tenaga paling kritikal di dunia.

Kapal-kapal laju ini bertugas memantau dan mengawal pergerakan kapal dagang, kapal tangki, serta kapal lain sambil memandu pelayar di laluan yang ditetapkan. Proses ini memastikan laluan maritim di kawasan sensitif ini lebih teratur, selamat, dan terjamin.

Senjata Pintar Tandingan Peperangan Laut Moden

Perubahan dalam peperangan laut moden menunjukkan era penguasaan kapal perang besar yang mahal telah berubah. Kapal kecil, tangkas dan bersenjatakan sistem peluru berpandu tepat – apabila disokong oleh rangkaian maklumat dan arahan yang berkesan – mampu menjadi ancaman serius kepada kapal berat musuh.

Oleh itu, strategi membangunkan kapal laju bersenjata dalam IRGC adalah sebahagian daripada doktrin pencegahan tidak simetri Iran, yang menekankan kelajuan tindak balas, fleksibiliti operasi, dan mengenakan kos tinggi terhadap sebarang ancaman.

Penguasaan Maklumat: Kunci Kesesakan Lalu Lintas

Salah satu komponen terpenting keselamatan maritim di Selat Hormuz ialah memiliki penguasaan maklumat berterusan ke atas semua pergerakan laut. Unit maritim IRGC memantau lalu lintas secara berterusan, mengawasi status kapal, dan memastikan pematuhan terhadap undang-undang serta peraturan.

Pemantauan berterusan ini memastikan semua kapal yang melalui bergerak dalam peraturan pelayaran yang jelas. Sebarang pelanggaran atau pengabaian amaran undang-undang akan berdepan tindak balas dan siasatan sewajarnya. Mekanisme ini meningkatkan keselamatan dan meminimumkan kemungkinan kemalangan atau tindakan berbahaya.

Selat Hormuz: Pertemuan Keselamatan Negara dan Tenaga Dunia

Selat Hormuz bukan sahaja penting untuk Iran tetapi juga untuk ekonomi global. Sebahagian besar eksport tenaga dunia melalui laluan ini, dan sebarang gangguan terhadap keselamatannya boleh membawa kesan ekonomi dan politik yang meluas.

Dalam konteks ini, kehadiran aktif dan rondaan berterusan unit maritim IRGC merupakan faktor berkesan dalam mengekalkan kestabilan dan keselamatan perkapalan. Kehadiran ini bukan sahaja melindungi kepentingan nasional Iran tetapi juga memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan laluan maritim yang penting ini.