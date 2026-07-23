Amerika Normalisasikan Jenayah Perang, Iran Kecam Ancaman AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, mengecam keras ancaman pegawai Amerika untuk menyerang jambatan dan loji kuasa. Beliau berkata Amerika sedang berusaha untuk menormalkan jenayah perang dan menghancurkan undang-undang kemanusiaan antarabangsa.

Baghaei menegaskan bahawa tiada arahan daripada atasan yang boleh dijadikan alasan untuk melakukan jenayah perang. Mereka yang melaksanakan perintah haram tetap bertanggungjawab di sisi undang-undang dan tidak boleh berlindung di sebalik "perintah atasan".

Pentadbiran Amerika sanggup mengorbankan etika dan peradaban manusia demi keinginan mereka untuk terus berperang dan membunuh. Baghaei menyatakan bahawa dasar memusnahkan jambatan dan loji kuasa adalah tindakan jenayah, dan merupakan pembalasan serta hukuman kolektif yang diharamkan sebagai jenayah perang di bawah undang-undang antarabangsa dan undang-undang Amerika sendiri.

Beliau juga mengingatkan bahawa jenayah ini tidak ada tempoh had dan anggota tentera Amerika wajib secara sah dan moral untuk enggan melaksanakan perintah yang jelas haram. Baghaei menutup kenyataannya dengan menegaskan bahawa Iran akan terus tegas menentang kezaliman dan pelanggaran undang-undang. Setakat ini, pihak Pentadbiran AS belum memberi respons rasmi.