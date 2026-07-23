Penyelidik Al-Quds Amaran Serbuan Penjajah Terbesar ke Masjid Al-Aqsa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Fakhri Abu Diab, seorang ahli Lembaga Pemegang Amanah Masjid Al-Aqsa dan penyelidik Al-Quds, memberi amaran bahawa kumpulan ekstremis "Kuil" berusaha untuk menanamkan kehadiran Yahudi dan mengenakan syarat-syarat Judaisme Talmud di dalam Masjid Al-Aqsa melalui serbuan peneroka secara besar-besaran.

Abu Diab berkata kumpulan yang dikenali sebagai "Kuil" itu sedang bersiap untuk melakukan apa yang mereka harapkan sebagai serbuan terbesar ke Masjid Al-Aqsa pada hari Khamis, sempena apa yang mereka panggil ulang tahun "kemusnahan Kuil." Katanya, kumpulan tersebut menyasarkan untuk membawa kira-kira 5,000 peneroka masuk ke kawasan Masjid.

Beliau menegaskan bahawa peneroka ekstremis cuba menggunakan mobilisasi besar-besaran ini untuk menubuhkan kehadiran Yahudi yang tetap di Masjid Al-Aqsa dan mengenakan langkah-langkah Judaisme yang bertujuan mengubah identiti Islamnya dan menggantikannya dengan identiti Ibrani.

Abu Diab memberi amaran bahawa kumpulan "Kuil" menikmati sokongan penuh dan berterusan daripada kerajaan Israel dan institusi rasmi, yang semuanya terlibat secara aktif dalam usaha untuk meyahudikan Masjid Al-Aqsa dan menggantikan identitinya dengan identiti Talmud. Beliau berkata kerajaan Israel dan kumpulan "Kuil" telah mula beralih daripada Judaisme simbolik, termasuk serbuan, penodaan dan provokasi terhadap jemaah Muslim, kepada rancangan sebenar untuk mengubah Masjid menjadi kuil dan rumah ibadat Yahudi serta mengubah sepenuhnya status quo di dalam tapak tersebut.

Abu Diab menekankan bahawa memperhebatkan kehadiran dan ibadah umat Islam di dalam dan sekitar Masjid Al-Aqsa kekal sebagai benteng utama menentang serbuan peneroka dan rancangan Judaisme. Beliau menyeru semua rakyat Palestin yang mampu untuk sampai ke Masjid Al-Aqsa, persekitarannya atau titik terdekat yang mungkin untuk menggerakkan dan mengekalkan kehadiran di sana, sambil memberi amaran terhadap meninggalkan Masjid terdedah kepada peneroka ekstremis.