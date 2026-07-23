Israel Terus Melakukan Keganasan di Selatan Lubnan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pendudukan "Israel" terus melakukan pelbagai serangan di selatan Lubnan termasuk letupan dan serangan udara, sekali gus melanggar "gencatan senjata" dan persefahaman antara Iran dan Amerika Syarikat yang menyeru agar pertempuran dihentikan di semua hadapan termasuk Lubnan.

Pada hari ini, pihak pendudukan "Israel" melakukan letupan di sekitar Barashit di daerah Bint Jbeil, selain melancarkan dua serangan udara di kawasan antara bandar Mansouri dan Majdal Zoun di daerah Tyre. Sebuah dron "Israel" turut menjatuhkan bom bunyi di Mansouri.

Sementara itu, pada petang Isnin, pasukan pendudukan "Israel" melakukan letupan besar di Kfar Tibnit yang kedengaran sehingga ke kawasan Nabatiyeh.

Menteri Pendidikan dan Pengajian Tinggi Lubnan, Rima Karami, mendedahkan bahawa unit "Israel" telah merompak dan memusnahkan tiga buah sekolah di selatan Lubnan. Beliau berkata pasukan pendudukan "Israel" menceroboh sekolah-sekolah tersebut, mencuri kandungannya, menanam bahan letupan di dalam bangunan, dan kemudian memusnahkannya.

Menurut Karami, dua daripada sekolah itu terletak di Khiam manakala satu lagi di Bint Jbeil. Sekolah-sekolah tersebut terlebih dahulu dirompak dan kemudiannya dijadikan "longgokan abu" melalui penggunaan bahan letupan.

Menurut kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Awam, jumlah terkumpul akibat pencerobohan antara 2 Mac dan 20 Julai telah mencecah 4,328 orang syahid dan 12,230 orang cedera.