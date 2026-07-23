Jumlah Syahid Gaza Mencecah 73,305 Syahid

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jumlah korban jiwa akibat perang genosid Israel ke atas Semenanjung Gaza yang bermula pada 7 Oktober 2023 kini melonjak kepada 73,305 syahid, menurut Kementerian Kesihatan pada pagi Rabu.

Kementerian itu menambah bahawa jumlah keseluruhan yang cedera juga meningkat kepada 173,918 orang. Dalam laporan hariannya, Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa hospital menerima 12 mayat orang awam dan 12 orang cedera sepanjang 24 jam yang lalu.

Sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa pada 10 Oktober 2025, sekurang-kurangnya 1,180 rakyat Palestin telah terbunuh dan 3,810 lagi cedera.

Statistik terkini ini menunjukkan bahawa rejim Israel terus melancarkan keganasan walaupun terdapat perjanjian gencatan senjata, manakala masyarakat antarabangsa masih gagal untuk bertindak menghentikan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin di Gaza.