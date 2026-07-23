Iran Serang 'Mata Digital' CENTCOM di Bahrain

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Angkatan Tentera Iran mengumumkan bahawa mereka telah menyerang infrastruktur data Amazon Web Services (AWS) di Bahrain dalam satu operasi membalas dendam, menggambarkan kemudahan itu sebagai "mata digital" Pusat Komando Amerika (CENTCOM) dan hab utama untuk analisis data ketenteraan.

Serangan ini dilakukan dalam gelombang ke-24 Operasi Nasr-2 dan menyasarkan kawasan awan AWS di Bahrain yang dikenal pasti sebagai 'me-south-1', yang dilancarkan pada 2019 sebagai pusat pemprosesan data pertama syarikat itu di Timur Tengah.

Menurut kenyataan itu, kemudahan Amazon di Bahrain merupakan "mata digital" CENTCOM dan arteri utama pemprosesan risikan untuk Washington dan sekutunya di Teluk Parsi. Amazon juga merupakan salah satu daripada empat kontraktor utama di bawah program Keupayaan Awan Peperangan Bersama (JWCC) Jabatan Pertahanan AS, kontrak bernilai $9 bilion yang membolehkan Pentagon menggunakan pengkomputeran awan, analisis data, dan alat kecerdasan buatan di seluruh pangkalan tentera serantau.

Serangan ini sebagai tindak balas kepada pencerobohan AS ke atas wilayah Iran. Selama sepuluh malam berturut-turut, tentera AS melancarkan serangan udara maut ke atas Iran, menyasarkan tapak awam yang merupakan jenayah perang terang-terangan.

Sebagai balasan, Angkatan Tentera Iran melancarkan serangan balas berat terhadap sasaran strategik Amerika di seluruh Asia Barat.