Jolani Melawat New York Di Dalam Sekatan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ahmed al-Shara, yang digelar Abu Muhammad al-Julani, ketua kerajaan sementara Syria, akan menghadiri sesi ke-80 Perhimpunan Agung PBB di New York dalam beberapa minggu akan datang.

Menurut pegawai Kementerian Luar Syria, al-Julani dijadualkan berucap di Perhimpunan Agung PBB.

Al-Sharaa ialah ketua kerajaan Syria pertama sejak 1967 untuk berucap di Perhimpunan Agung PBB. Beliau juga merupakan ketua kerajaan Syria pertama yang menghadiri Perhimpunan Minggu Peringkat Tinggi, yang akan diadakan dari 22 hingga 30 September.

Kerajaan sementara Syria telah menikmati sokongan serantau dan antarabangsa sejak ia mengambil alih kuasa di Damsyik pada 8 Disember. Bagaimanapun, Ahmed al-Sharaa, yang digelar al-Julani, kekal di bawah sekatan PBB kerana rekod pengganasnya dan mesti mendapatkan kebenaran khas untuk sebarang perjalanan asing.

Terdahulu, pada 25 April, Menteri Luar kerajaan al-Julani, Asaad al-Shaibani, bercakap buat pertama kali pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB, ketika bendera kerajaan al-Julani dinaikkan di ibu pejabat PBB di New York, bersama bendera 192 negara anggota.

Ahmed al-Sharaa, yang digelar Abu Muhammad al-Julani, juga bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Arab Saudi pada 14 Mei, beberapa hari selepas dia pergi ke Paris dan bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron.