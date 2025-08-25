Imam Khamenei: Iran Akan Berdiri Teguh Menentang Tuntutan AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyed Ali Khamenei berkata Amerika Syarikat sedang berhadapan dengan Iran kerana mahu negara itu patuh, tetapi rakyat Iran akan tegas menentang "penghinaan besar" ini.

Ayatollah Khamenei membuat kenyataan itu ketika pertemuan beliau dengan pegawai dan ribuan orang dari pelbagai sektor di Tehran pada hari Ahad, sempena ulang tahun kesyahidan Imam Syiah kelapan, Imam Reza AS.

"AS mahu Iran patuh kepadanya. Negara Iran amat tersinggung dengan penghinaan yang begitu hebat dan akan berdiri dengan segala kekuatannya terhadap mereka yang menaruh harapan palsu terhadap rakyat Iran," katanya.

Mereka yang menyokong rundingan terus dengan Washington untuk menyelesaikan isu adalah berfikiran cetek, tambah Pemimpin itu.

Beliau menyatakan bahawa permusuhan AS terhadap Iran bukanlah fenomena baru-baru ini, kerana pelbagai pentadbiran Amerika telah mengekalkan pendirian yang konsisten terhadap permusuhan, sekatan, dan ancaman terhadap Republik Islam dan rakyat Iran sejak kemenangan Revolusi Islam pada 1979.

Sebelum ini, sebab permusuhan ini sering dikaburkan dengan pelbagai alasan, seperti keganasan, hak asasi manusia, isu wanita, dan demokrasi, kata Ayatollah Khamenei. Bagaimanapun, tambah beliau, pentadbiran AS sekarang telah menjelaskan objektif sebenar kerana ia menyatakan bahawa penentangan terhadap Iran berpunca daripada keinginan agar negara itu patuh kepada tuntutan AS.

Ayatollah Khamenei menggesa semua orang, pegawai, dan intelektual untuk sepenuh hati memelihara dan menguatkan perisai besi perpaduan negara yang hebat sekarang. Beliau juga berkata bahawa semua orang dan kumpulan harus menyokong Presiden Masoud Pezeshkian yang bekerja keras.

Pemimpin itu juga menekankan bahawa musuh Iran telah menyedari melalui keteguhan dan perpaduan kuat negara, pegawai, dan Angkatan Tentera bahawa rakyat Iran dan sistem Islam tidak boleh ditundukkan atau diperintah melalui peperangan.

Dia memberi amaran bahawa musuh kini mengejar matlamat mereka dengan berusaha untuk mewujudkan perpecahan dalam Iran.

Ayatollah Khamenei juga mengingatkan bahawa berikutan serangan ke atas Iran baru-baru ini pada 13 Jun, kumpulan tertentu yang berkaitan dengan AS bersidang keesokan harinya di ibu kota Eropah untuk membincangkan kerajaan "pasca-Republik Islam".

"Di antara kumpulan orang tidak berakal yang merancang untuk menggantikan Republik Islam, duduknya juga seorang Iran, sungguh memalukan bagi dia," kata Pemimpin itu.

Beralih kepada rejim Israel, Ayatollah Khamenei mengutuk kekejaman berterusannya di Gaza, menyifatkan kebuluran besar-besaran dan pembunuhan kanak-kanak sebagai "belum pernah berlaku dalam sejarah."

Di bahagian lain dalam ucapannya, Pemimpin itu berkata kutukan lisan oleh kerajaan Barat tidak mencukupi dan menggesa langkah konkrit untuk memotong semua bentuk sokongan kepada Israel.

Beliau juga memuji tindakan rakyat Yaman dalam menghadapi Israel sebagai tindak balas yang "betul" dan menegaskan kesediaan Iran untuk mengambil sebarang langkah yang mungkin bagi menyokong perjuangan itu.

"Kami berharap Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberkati pergerakan negara Iran dan pencari kebenaran di seluruh dunia dan mencabut kanser ganas ini," katanya.