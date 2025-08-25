Amal Dan Hezbollah Menyeru Untuk Membantah Kerajaan Lubnan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pergerakan Amal dan Hezbollah Lubnan menggesa pekerja Lubnan mengadakan perhimpunan Rabu depan di Dataran Riyadh Al-Solh bagi membantah keputusan kerajaan Lubnan berhubung senjata penentangan.

Menurut surat berita itu, Hezbollah dan Amal menyeru pekerja Lubnan, tukang, dan kesatuan sekerja yang terhormat dalam satu kenyataan untuk berkumpul pada 5:30 petang. pada hari Rabu di Dataran Riyadh Al-Solh di Beirut.

Menurut kenyataan itu, perhimpunan itu akan diadakan pada 5 dan 7 Ogos 2025, untuk menyatakan rasa jijik terhadap keputusan kerajaan Lubnan, yang bercanggah dengan kepentingan negara tertinggi negara dan dokumen perpaduan nasional dan kewujudan bersama di Lubnan.

Kenyataan itu menekankan bahawa tujuan perhimpunan itu adalah untuk menekankan hak Lubnan untuk memelihara kedaulatannya dan hak rakyat Lubnan dan penentangan untuk mempertahankan tanahnya dan membebaskannya daripada kawalan penjajah Israel, dan untuk menekankan kesucian penentangan dan senjatanya, dan untuk melindungi pembuatan keputusan rasmi di Lubnan daripada sebarang tekanan asing.

Perhimpunan itu akan diadakan di bawah slogan "Kami adalah orang yang dihina."