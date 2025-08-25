Hamas: Netanyahu Mensabotaj Gencatan Senjata Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang pegawai kanan Hamas telah mengecam keengganan perdana menteri "Israel", Benjamin Netanyahu untuk menerima cadangan terbaru pengantara untuk penubuhan gencatan senjata di Gaza.

Ahli Biro Politik Hamas, Bassem Naim, berkata pada hari Ahad bahawa Netanyahu sengaja menangguhkan rundingan damai Gaza untuk melindungi dirinya dan kabinet sayap kanannya, dan untuk meningkatkan perang ke atas penduduk Gaza.

Beliau memetik laporan media baru-baru ini yang menunjukkan bahawa "Israel" telah menolak perjanjian separa dengan Hamas, dengan mengatakan "Tel Aviv" mahukan perjanjian komprehensif dengan sokongan AS.

Naim menegaskan bahawa Hamas tidak menerima sebarang maklum balas rasmi terhadap tawaran gencatan senjata terbarunya, atau sebarang cadangan baharu mengenai perjanjian komprehensif.

Beliau menegaskan bahawa pergerakan itu telah menerima beberapa perjanjian gencatan senjata, termasuk yang baru-baru ini ditawarkan oleh pengantara di Kaherah, tetapi "Israel" telah menolak kesemuanya.

Naim mengecam sokongan tidak berbelah bagi Amerika Syarikat untuk "Israel", menyeru negara Arab dan Islam untuk meningkatkan tekanan politik, diplomatik dan ekonomi ke atas "Israel".

Terdahulu pada hari itu, Hamas dalam satu kenyataan berkata bahawa kelulusan Netanyahu terhadap rancangan untuk menduduki Kota Gaza mengesahkan keazamannya untuk menghalang sebarang perjanjian gencatan senjata.

"Kami bersetuju dengan perjanjian separa, sementara kami juga menyatakan kesediaan untuk perjanjian yang komprehensif. NAMUN, Netanyahu menolak semua penyelesaian," kata Hamas.

Ini berlaku selepas Hamas menerima cadangan gencatan senjata, yang memenuhi kebanyakan tuntutan yang digariskan oleh "Israel" dan penyokong utamanya, AS.

Bagaimanapun, "Israel" segera melancarkan serangan baru untuk merampas Kota Gaza, sehingga hampir sejuta orang awam kehilangan tempat tinggal.

Serangan baharu itu berlaku walaupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu merayu mendesak untuk menghentikan operasi di tengah-tengah apa yang disifatkan oleh agensi bantuan sebagai tahap kebuluran dan kemusnahan yang "tidak dapat dibayangkan".