Penduduk London Menentang Genosid Di gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Beribu-ribu penyokong pro-Palestin berkumpul Jumaat di luar Kedutaan Israel di London untuk menjuruskan perhatian kepada pembunuhan beramai-ramai dan kebuluran di Semenanjung Gaza, di mana rejim Zionis telah mengebom secara kejam kawasan yang dikepung dan mengenakan sekatan.

Ben Jamal, pengarah Kempen Solidariti Palestin (PSC) dan salah seorang penganjur protes, berucap kepada orang ramai dari platform yang disediakan di hadapan kedutaan.

"Peringkat pertama pencerobohan darat Israel akan menyaksikan lebih sejuta orang terpaksa melarikan diri dari Kota Gaza. Hari ini, Israel Katz, menteri perang Israel, dengan bangga menyatakan, dan saya memetik: 'Israel sedang bersiap sedia untuk membuka pintu neraka dan berkumpul semula, meratakan Kota Gaza menjadi runtuhan'. Kejahatan demi kejahatan demi kejahatan, dan hari ini dari kata-kata kosong kerajaan kita".

Agensi PBB untuk pelarian Palestin, atau UNRWA, berkata pada hari Jumaat bahawa kebuluran di Gaza yang sengaja dicipta oleh kerajaan Israel disahkan selepas turut disahkan secara rasmi oleh sistem pemantauan kelaparan global yang disokong PBB, IPC.

Israel telah membunuh hampir 62,300 rakyat Palestin di Gaza sejak Oktober 2023. Kempen ketenteraan telah memusnahkan enklaf itu, yang menghadapi kebuluran.

November lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa mengeluarkan waran tangkap untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanannya Yoav Gallant kerana jenayah perang dan jenayah kemanusiaan di Gaza.