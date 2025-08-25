Video | Palestin Kehilangan Lagi Suara Mereka Di Kalangan Para Jurnalis

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam siaran langsung di Al-Ghad TV (media 1), pesawat tempur zionis melancarkan dua serangan udara, di ruangan penerima tetamu Kompleks Medis Nasser di Khan Younis. Serangan pertama menyasarkan lantai empat bangunan tersebut, lalu diikuti oleh serangan kedua, saat pasukan pertahanan awam dan ambulans bergegas mengeluarkan korban luka dan mengevakuasi para syuhada.

Serangan tersebut mengakibatkan syahidnya jurnalis dan fotografer Reuters Hussam Al-Masri (media 4), jurnalis foto Al Jazeera Mohammad Salama (media 5), koresponden AP dan The Independent Mariam Abu Daqa (media 6), dan jurnalis Moaz Abu Taha (media 7), serta beberapa orang lainnya terluka, termasuk jurnalis foto Reuters, Hatem Omar (media 8).

Kementerian Kesihatan melaporkan bahwa setidaknya 8 syahid dan sejumlah luka-luka, akibat dua serangan udara berturut turut di hospital tersebut.