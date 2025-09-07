Adakah Muzik Sejenis Seni?

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seni adalah ilmu, makrifat, dan satu tahap kesempurnaan manusia yang di bawah naungannya keindahan dan penyampaian perasaan (1). Dalam erti kata lain, ia adalah satu kaedah ekspresi yang lebih fasih, tepat, mendalam, dan kekal daripada sebarang penjelasan lain. Keislamannya bergantung pada kandungan dan bentuknya (2). Ahli pemikir Muslim juga menganggap muzik sebagai ilmu dan membincangkannya dalam cabang-cabang ilmu matematik. Muzik adalah industri lagu dan ilmu alat dan nyanyian. Aristotle mengklasifikasikan muzik sebagai sebahagian daripada ilmu matematik, dan ahli falsafah Islam juga menerima pandangan ini (3). Buku ‘Al-Musiqa al-Kabir’ oleh Al-Farabi adalah risalah khusus pertama dalam dunia Islam mengenai muzik. Ibn Sina juga membincangkan muzik secara matematik dalam risalah ‘Al-Najat’ dan ‘Danishnameh Alai’ (4).

Hari ini, memandangkan perubahan ketara dalam dunia muzik, ramai pakar percaya bahawa muzik, disebabkan oleh dimensi seni dan kecenderungan baharunya, telah muncul dalam bentuk ilmu seni yang mempunyai pelbagai aspek. Dari segi menentukan frekuensi dan nota, ia adalah sebahagian daripada ilmu fizik. Dari segi penghasilan gelombang baharu dan kaitannya dengan psikologi pendengar, ia dianggap sebagai kedua-dua ilmu dan seni. Dari segi penggabungan dan penyusunan bunyi serta cara menggunakan alat muzik, ia adalah kemahiran teknikal, dan ahli muzik, selain mempunyai ilmu dan pengetahuan, juga mencipta seni dan menghasilkan karya yang berkesan (5). Berdasarkan ini, muzik itu sendiri adalah satu seni, dan jika ia digunakan untuk manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, ia boleh mengawal daya imaginasi dan menumpukan fikiran. Atas sebab ini, terdapat anjuran dalam riwayat untuk membaca kalam Allah (Al-Quran) dengan lagu dan suara yang indah. Syeikh al-Rais Bu Ali Sina juga, dalam jilid ketiga kitab ‘Al-Isyarat’, menyatakan kesan muzik halal terhadap tumpuan dan ciri-cirinya, iaitu; kesucian dan kebersihan penyanyi atau pemuzik, kefasihan kata-kata dan frasa, kelembutan suara, dan kesesuaian percakapan.

Dengan mempertimbangkan empat ciri di atas, dapat difahami bahawa muzik yang dinyanyikan atau dimainkan oleh individu yang tidak bertaqwa dan terdiri daripada percakapan yang keji dan tidak bernilai, bukan sahaja tidak mempunyai sebarang kesan ke atas penumpuan minda dan kawalan khayalan, malah mempunyai kesan buruk terhadap manusia.

