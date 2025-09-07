Duta Iran: Jangkaan Kami Daripada Hubungan Dengan Arab Saudi Lebih Besar

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pada ulang tahun kedua pembukaan semula Kedutaan Iran di Arab Saudi, Duta Besar Iran ke Riyadh berkata, merujuk kepada hubungan semasa antara Tehran dan Riyadh, "Kami telah melangkah jauh dalam dua tahun ini, tetapi jangkaan kami terhadap hubungan lebih besar."

Alireza Enayati menulis dalam satu jawatan di rangkaian sosial X (Twitter), merujuk kepada ulang tahun kedua pembukaan semula kedutaan Iran di Arab Saudi dan menerbitkan foto kedutaan Iran di Riyadh dan duta Saudi di Tehran: "Pada pagi Selasa, 7 September 2025, saya dan rakan sekerja saya tiba di Riyadh, Al-Saudi. Abdullah, duta Arab Saudi juga tiba di Tehran pada petang hari yang sama."

Duta Iran ke Arab Saudi menekankan: "Kami telah melangkah jauh dalam dua tahun ini, tetapi jangkaan kami terhadap hubungan lebih besar itu masih ada."