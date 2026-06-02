Pesanan Ayatullah Makarim Shirazi kepada Persidangan Antarabangsa Ghadir dan Perjuangan Kedua

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ayatullah al-Uzma "Nasir Makarim Shirazi", salah seorang rujukan taklid Syiah, pada hari Selasa, 12 Khordad 1405, dalam pesanannya kepada Persidangan Antarabangsa Ghadir dan Perjuangan Kedua di makam Imamzadah Yahya bin Zaid di Miyami, Mashhad, menyatakan bahawa ketabahan umat Islam hari ini dalam menghadapi kezaliman dan keangkuhan (kufur dan penindasan) adalah buah daripada ajaran-ajaran Ghadir.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di sempadan) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berjaya." (Surah Ali Imran, ayat 20)

Pada permulaan bicara, kedatangan Hari Raya Ghadir yang penuh keberkatan dan sinaran cahaya, saya ucapkan tahniah dan selamat kepada seluruh umat Islam dan penganut Syiah di dunia, terutamanya kepada kalian yang dikasihi. Saya juga merakamkan penghargaan dan terima kasih yang tulus ikhlas kepada semua penganjur, pihak yang terlibat, dan para peserta persidangan ini. Saya berharap usaha-usaha berharga ini menjadi punca kesan dan keberkatan yang banyak dalam usaha menyebar dan mempromosikan ajaran-ajaran Ahlul Bait (semoga kesejahteraan ke atas mereka).

Ajaran-ajaran Ghadir, bertentangan dengan apa yang disangka oleh sebahagian orang yang sempit pandangannya, boleh menjadi salah satu paksi terpenting bagi perhimpunan, integrasi, dan perpaduan umat Islam. Nabi Islam yang mulia (saw), dengan menyampaikan (ajaran) wilayah dan imamah Amirul Mukminin Ali (as) serta menekankan kecintaan dan kepatuhan kepada baginda, telah membuka jalan untuk kelangsungan dan kesinambungan Islam yang suci di hadapan manusia. Ajaran-ajaran Ilahi yang sama ini sepanjang sejarah telah memelihara garis jelas Islam yang tulen dan mencegahnya daripada penyelewengan dan kelupaan.

Salah satu ciri paling menonjol dalam mazhab ini ialah kedudukan Imam yang Maksum (as) dan para fuqaha umat sebagai wakil-wakil mereka yang mulia itu dalam memberi hidayah dan kepimpinan kepada masyarakat Islam; iaitu tokoh-tokoh yang sentiasa menjadi pembawa bendera ketabahan dalam menghadapi kezaliman dan keangkuhan, serta penghalang kepada kegoncangan dan penyelewengan akibat kemunafikan, kejahilan, dan cintakan dunia.

Sejarah dengan jelasnya memberi kesaksian bahawa banyak kekalahan dan kemunduran umat Islam adalah hasil daripada tindakan para penguasa dan pemimpin yang tidak beriman atau lemah pendirian, yang dalam menghadapi tekanan atau sogokan yang paling kecil sekalipun, mereka lebih mengutamakan kepentingan peribadi dan keselesaan mereka berbanding kemaslahatan umat Islam; atau dengan menanam rasa putus asa dan kelemahan, mereka mendorong masyarakat Islam untuk menyerah kepada musuh-musuh dan menjauhkan diri daripada prinsip-prinsip iman dan ajaran-ajaran Islam.

Sekiranya bukan kerana keteguhan para ulama yang bertakwa kepada Allah dan bertanggungjawab, serta ketabahan para pemimpin agama, nescaya sebahagian besar identiti Islam akan lenyap dan kekufuran serta keangkuhan global akan menguasai sepenuhnya tanah-tanah dan sumber-sumber Islam sebagaimana sayangnya contoh-contohnya dapat dilihat di beberapa negara Islam. Kebenaran ini mendedahkan betapa pentingnya kepatuhan rakyat kepada kepimpinan agama sebagaimana kita telah menyaksikan contoh yang jelas dalam kehidupan Republik Islam Iran dan hubungan timbal balik antara pemimpin dan umat.

Pada masa kini juga, sebagaimana yang disaksikan oleh dunia, adalah pengikut mazhab Ghadir ini yang di pelbagai pelusuk dunia, dari Iran dan Iraq sehinggalah ke Lubnan, Yaman, dan wilayah-wilayah lain, dengan mematuhi para pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin Ilahi, dalam bidang akidah dan amalan, berdiri teguh dan dengan bangganya menghadapi konspirasi dan rancangan para penganiaya dan tiran, dan mereka telah mengorbankan jiwa dan harta benda mereka di jalan ini. Tidak syak lagi, janji Ilahi untuk menolong orang-orang mukmin telah dan akan tetap tercapai, dan tidak lama lagi kemenangan jelas Islam dan kekalahan yang memalukan bagi pihak kekufuran akan menjadi semakin nyata. Dan puncak kemenangan Ilahi ini akan terjadi dengan kemunculan Imam Zaman (semoga roh kami menjadi tebusan baginda) dan terwujudnya pemerintahan global yang berlandaskan keadilan dan tauhid, insyaAllah Taala.

Apa yang mengukuhkan dan menerangkan perkataan ini ialah kecenderungan yang semakin meningkat daripada para pejuang kebebasan dan pencari kebenaran di serata pelusuk dunia dari pelbagai mazhab Islam dan bahkan penganut agama-agama lain kepada bendera ini dan mazhab Ilahi ini; kecenderungan yang memberi khabar gembira tentang persediaan hati-hati untuk berkumpul di bawah bendera kebangkitan Al-Mahdi yang dijanjikan (semoga Allah mempercepatkan kemunculannya yang mulia).

Saya, sekali lagi, di samping mengucapkan tahniah atas hari raya besar ini, merakamkan penghargaan atas jerih payah semua pihak yang terlibat dalam persidangan Ghadir dan Perjuangan, serta para peserta yang dihormati. Saya memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi agar menjadikan kita semua sebagai pengikut setia Amirul Mukminin Ali (as) dan tergolong dalam golongan yang menerima syafaat baginda.

Dan semoga kesejahteraan, rahmat Allah, dan keberkatan-Nya ke atas kamu.

Qom –

Nasir Makarim Shirazi

Khordad 1405 – Zulhijjah 1447